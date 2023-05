Margaret Qualley, la fille d’Andie McDowell, à l'affiche de "Stars at Noon": "Ma mère m’a beaucoup soutenue"

J’avais entendu parler d’elle comme une formidable raconteuse d’histoires. Et c’est vrai qu’elle a une façon très à elle de voir le monde – et la vie, et je trouve que ça se ressent dans ses films. Tout est organique, délicat, sensible. Elle ne fabrique rien de factice, elle compose à partir du réel qui l’entoure.

Vous incarnez une journaliste paumée au Nicaragua qui se prostitue pour survivre… Comment on prépare un rôle pareil ?

Quand Trish se donne, elle se donne entièrement, littéralement. Donc, le rapport au corps, c’est quelque chose qu’il fallait accepter du personnage dès le départ. J’ai surtout travaillé mon espagnol – notamment le dialecte nicaraguayen, même si trois personnes au Nicaragua vont s’en rendre compte (rire). Pour le reste, j’ai attaché ma ceinture et je me suis laissée porter par Claire dans le monde qu’elle était en train de créer. Je m’attendais à ce que ce soit beau, sans savoir exactement à quoi ça allait ressembler. Je savais qu’il y aurait un côté étrange, hors du temps… et beaucoup de cigarettes (rire).

Vous avez débuté en 2019 dans "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino: quel souvenir en gardez-vous ?

Je me souviens surtout que je ne savais pas combien de mes scènes allaient être gardées ! Je savais que tout ne serait pas gardé, et je me raccrochais au fait que mon personnage avait une certaine importance dans l’intrigue, donc le film ne pouvait pas tenir sans que je ne sois pas dedans, au moins un peu (rire).

Quand avez-vous décidé de devenir actrice, et quelle a été la réaction de votre mère Andie McDowell ?

J’ai grandi en voulant devenir danseuse, j’ai intégré une école de danse très jeune, et avant de lâcher ça, je n’avais jamais envisagé autre chose. Et puis un jour, à 16 ans, mon petit copain de l’époque m’a emmenée à un cours de théâtre – et là, j’ai traversé toutes les émotions de l’arc-en-ciel, c’était dingue, j’ai adoré ! Je me suis dit OK, je comprends pourquoi les gens aiment faire ça. Du coup j’ai déménagé à New York toute seule à 16 ans pour tenter ma chance… C’était à la fois terrifiant et génial. Ma mère était plutôt soulagée: danseuse, c’est une vie et une discipline très dure, donc elle était plutôt agréablement surprise, elle m’a beaucoup soutenue.

C’était comment de jouer face à elle dans la série "Maid" ?

Très cool ! C’est un vrai cadeau d’entrer dans une scène, et avoir sa mère qui joue votre propre mère (rire). Ça rend tout plus évident: comment je vais la toucher, réagir à ce qu’elle dit… Elle a rendu tout facile. Et c’est une excellente actrice bien sûr, donc j’ai beaucoup appris.

Ce que vous préférez et aimez le moins dans votre travail ?

Ce que je préfère: apprendre, et jouer. Ce que j’aime le moins: être loin de la maison, être debout au milieu de la nuit… ou avoir froid (rire).

"Stars at Noon" de Claire Denis. Avec Margaret Qualley, Joe Alwyn… En salles ce mercredi.