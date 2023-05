Ce que ça raconte

Trish, journaliste américaine, se retrouve coincée sans passeport au Nicaragua. Isolée dans un pays plongé dans le chaos, entre instabilité politique et crise du Covid, elle se prostitue auprès de dirigeants haut placés pour survivre.

Un soir elle rencontre Joe, mystérieux Britannique avec lequel les relations tarifées laissent vite place aux sentiments. Commence alors une relation tendre et trouble, entre deux personnes qui ont des choses à cacher…

Ce qu’on en pense

Adapté du roman de Denis Johnson, et porté par une impétueuse Margaret Qualley (la fille d’Andie McDowell, vue dans la série Maid, l’une des plus originales vues ces dernières années sur Netflix) le nouveau Claire Denis est un thriller érotique moite, fait d’ambiances éthérées, et bercé par les notes mélancoliques des Tindersticks. Comme d’habitude chez la cinéaste, l’emballage est sublime… mais pour comprendre les tenants et aboutissants de l’intrigue, qui se dérobe constamment sous nos pieds, il faudra rester concentré…

La citation

“On sait que les étoiles sont toujours au-dessus de nous, même à midi quand on ne les voit pas. Donc le titre évoque quelque chose qui est toujours là… Si je suis optimiste, je dirais l’espoir. Mais parfois je me dis que ça peut être un signe de la fin du monde, de voir les étoiles à midi !” Si vous n’avez pas tout compris au film, pas de souci : Claire Denis non plus.