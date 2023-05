Ce que ça raconte

Alors que les Gardiens de la Galaxie sont installés dans un endroit paisible, loin des tumultes de l’univers, Rocket (le raton laveur de la bande) est capturé par des personnes malveillantes liées à son passé. Les Gardiens décident donc de partir en mission pour sauver coûte que coûte leur camarade poilu.

Ce qu’on en pense

Six ans après les dernières aventures de la bande de «bras cassés», les Gardiens de la Galaxie reviennent pour un épisode final qui conclue la trilogie avec une certaine efficacité.

Si l’esprit de base est respecté à la lettre – à savoir un humour foisonnant, des effets spéciaux omniprésents, de l’action démesurée et une surdose de musique rétro -, ce dernier volet vise assez juste en se focalisant sur le passé du raton laveur génétiquement modifié, et ajoute une belle dose d’émotion qui parviendra même à faire couler quelques larmes chez les plus sensibles.

Après plusieurs suites décevantes (Thor : Love and Thunder, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania) et sans se renouveler entièrement, l’énorme – et toujours plus grande – écurie Marvel prouve donc qu’elle est encore capable de livrer du divertissement fantastique de qualité. Et cette fois-ci, ça serait bête de s’en priver.