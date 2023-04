Ce que ça raconte

Laure et Daniel, la cinquantaine, accueillent leurs copains dans leur maison de vacances. Ils ont aussi emmené Max, leur chat, dont la disparition un matin va déclencher une série de révélations fracassantes.

Ce qu’on en pense

Encore une «comédie» de potes qui se mentent, se trompent et se gueulent dessus. Tout (ou presque) est ultra-prévisible, cliché et rien n’est drôle. On n’est même pas triste pour ces vieux gosses pourris gâtés qui se déchirent, tant ils sont exécrables.