Ce que ça raconte

Alors qu’une baleine à bosse vient de s’échouer sur un rivage isolé, un groupe de volontaires va tout faire pour la sauver. En parallèle, l’histoire de l’existence de ces mammifères marins et l’importance de leur présence sur la planète.

Ce qu’on en pense

Mammifères marins d’une grande intelligence, les baleines sont depuis longtemps en voie d’extinction. À travers ce documentaire, qui raconte deux histoires en parallèle, on apprend non seulement qu’elles jouent un rôle important dans la régulation des écosystèmes océaniques, mais l’on découvre également que leur présence sur la planète reste d’une importance capitale pour la survie des fonds marins et de la vie terrestre.

En plus de son côté éducatif, le film nous montre aussi de magnifiques images inédites de baleines à bosse dans leur habitat naturel, accompagnées de leur chant fascinant, le tout narré par Jean Dujardin. Un film pour tous les amoureux des océans, à voir en famille.