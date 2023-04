Max a toujours bien fait son taf. Méticuleux, sérieux, résistant à la pression, il fait un tueur à gages idéal. Jusqu’au jour où il découvre qu’il ne supporte plus la vue du sang. Paf, à la moindre goutte, il s’évanouit. Plutôt fâcheux quand on bosse dans son domaine d’activité. Le voilà donc forcé de se reconvertir…

Un malheur n’arrivant jamais seul, il se coltine de nouveaux voisins trop envahissants à son goût. Un couple de sympathiques trentenaires enlisés dans une routine plan-plan et dans un boulot tout en bas de la chaîne alimentaire de leur entreprise. Tout ce qui fait fuir Max. Mais Karim et Stéphanie sont peut-être des alliés parfaits pour un tueur en quête de normalité.

Nul besoin d’être expert en scénario pour deviner vers où va tendre cette histoire. Les Complices utilise la fameuse dynamique de la réunion de deux mondes opposés. La première bonne idée, ici, est de réunir un trio de personnages bien écrits. François Damiens campe à merveille ce tueur froid et asocial. Face à lui, les deux voisins (l’humoriste Laura Felpin et William Lebghil) offrent, eux aussi, une palette assez réjouissante de l’archétype du gentil.

La réalisatrice réhabilite ainsi la figure du brave gars qui se laisse marcher sur les pieds pour en faire un personnage comique sans être pénible.

Un tacle au passage

"Les complices"

L’autre bonne idée, c’est cette critique sous-jacente du monde des call-centers où la hiérarchie bête et méchante écrase toute forme d’épanouissement. Certes, on surfe assez facilement sur un sujet dans l’air du temps, mais c’est bien vu.

Entre humour noir et absurde, Les Complices n’est pas une comédie qui provoque de grands éclats de rires. Avec son ton un peu grinçant, elle préfère le sourire et le rire jaune. Malgré quelques moments de flottement, elle réserve quelques bonnes surprises et même un peu d’action. Ce n’est pas la comédie de l’année mais c’est amusant.