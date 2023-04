Ce que ça raconte

Antoine, ancien PDG reconverti en homme au foyer, et sa femme Isabelle, devenue accro au boulot, décident de prendre dix jours de vacances en famille pour aller skier. Suite à une opportunité professionnelle qu’elle ne peut pas refuser, Isabelle renonce et laisse son mari partir seul à la montagne avec leurs quatre enfants. Mais Antoine va vite être dépassé par les événements…

Ce qu’on en pense

"10 jours encore sans maman"

Une comédie avec Franck Dubosc, ce n’est jamais bon signe, surtout si cette comédie est la suite d’une autre (très) mauvaise comédie. Pourtant, le réalisateur Ludovic Bernard pense différemment et nous sert, donc, pour notre plus grand déplaisir, une suite… que personne n’avait demandé.

Bien entendu, 10 jours encore sans maman fait pire que son prédécesseur et accumule uniquement des séquences affligeantes dépourvues de tout potentiel comique. De quoi s’inscrire dans la liste des pires comédies françaises des dix dernières années. Une belle prouesse finalement, non?

Les scènes qui tachent

On vous le dit quand même au cas où vous hésiteriez encore, mais dans la plupart des scènes, on voit Franck Dubosc qui tombe dans la neige. Et ce n’est pas drôle. Voilà, ce n’est pas la peine de nous remercier, c’est cadeau.