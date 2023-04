Notre cinéma se porte mieux grâce à Netflix, Amazon et les autres (mais pas que)

1. Une fréquentation qui rebondit

On le sait, le grand malheur de notre cinéma est d’être aimé à l’extérieur de ses frontières, où il cumule prix et nominations dans des festivals parfois prestigieux, mais incapable de fédérer un public à l’intérieur des siennes. Or, après être tombée à 84 449 spectateurs en 2021, la fréquentation en salles pour les films belges d’initiative francophone aidés par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) a rebondi, l’année dernière, à 165 205 spectateurs. Soit une augmentation de… 95 % en comparaison avec 2021. Il faut être, bien sûr, de bon compte et se souvenir que les salles de cinéma avaient alors été fermées près de six mois, covid oblige (ce qui avait poussé certains exploitants à l’insubordination). Avec ce score, notre cinéma retrouve pourtant des hauteurs qu’il n’avait plus fréquentées depuis 2018, lorsqu’ils avaient été 203 216 spectateurs à se précipiter dans les salles pour voir (essentiellement) Mon ket. Il est même en augmentation de 34 % par rapport aux chiffres de fréquentation de 2019, la dernière année “complète” d’avant-crise sanitaire (122 868 spectateurs).

2. Le public a retrouvé le chemin des salles

Si notre cinéma va mieux, c’est aussi parce que le cinéma… tout court retrouve des couleurs : retombée à 7,5 millions en 2021, la fréquentation globale des salles de cinéma est repassée à plus de 14 millions en 2022 – mais encore assez loin des performances d’avant-covid, quand la barre des 20 millions de spectateurs était régulièrement franchie.

3. Les “patrons” sont liégeois

Les plus gros vendeurs de billets ? Pardi, comme souvent, ce sont les frères Dardenne, bien sûr ! Avec 40 052 entrées payantes pour leur Tori et Lokita, ils emmènent ce box-office belgo-belge devant le Nobody Has to Know de Bouli Lanners (28 125 spectateurs) et Un monde de Laura Wandel (22 528 spectateurs). Notons que le “podium” est très différent pour le territoire français, où Bouli Lanners mène la danse (140 396 entrées) devant le Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre et Yuku et la fleur d’Himalaya, un film d’animation d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin.

Laura Wandel, la réalisatrice de "Un monde". ©BELGA

4. Le tiroir-caisse se remplit

Si les choses vont mieux, c’est aussi parce que les poches du CCA sont mieux garnies : en 2022, ce sont 41,6 millions € qui ont été mis à sa disposition, contre 35,33 millions € en 2021. Une augmentation record qui s’explique par une conjonction de facteurs : d’abord une hausse de 11 % de l’apport de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont un million supplémentaire dédié aux promesses d’aide décroché par la ministre de la Culture Bénédicte Linard lors de l’ajustement budgétaire 2022 (pour un total de 12,13 millions €); mais aussi et surtout un soutien plus massif des éditeurs et distributeurs de service. Et parmi eux les éditeurs qualifiés d’extérieurs et contraints d’enfin cracher au bassinet en raison du fameux décret SMA : Netflix, Amazon, Apple, Google, Disney, TF1 et Canal +. Devenu Belge, le groupe RTL contribue désormais également à une enveloppe passée, du coup, de 11,8 millions € en 2021 à… 18,8 millions € en 2022. Un chiffre qui devrait encore gonfler en 2023, ne serait-ce qu’en raison de la renégociation du contrat de gestion de la RTBF, qui va obliger le service public à contribuer davantage à l’effort collectif de création, lui aussi, sur la période 2023-2027.