Blanche Gardin refuse de jouer dans “LOL : Qui rit sort !” de Prime Video, car Amazon “traite les employés comme des robots”

La stand-uppeuse de 46 ans va à contre-courant des célèbres artistes qui se sont prêtés au jeu de cette téléréalité, dont le principe est de ne surtout pas rire face aux blagues irrésistibles de leurs adversaires.

”…Ce jour-là, j’ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde”, lâche l’humoriste Blanche Gardin dans une publication acerbe pour décliner l’invitation de Prime Video à participer à la téléréalité à succès “LOL : Qui rit sort !”

Un salaire à six chiffres pour 8 heures de tournage

L’offre de salaire est faramineuse pour une seule journée de tournage. Mais les 200 000 euros proposés ne semblent pas ébranler la conviction de Blanche Gardin de ne pas contribuer à une entreprise qui selon elle contrevient, entre autres, à l’environnement et aux droits sociaux :

”Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante de la part d’une entreprise […] qui émet 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an (soit l’équivalent des émissions du Portugal) seulement avec ses data centers, sans parler des milliers de camions, d’avions… Qui utilise la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours […] Que les emplois qu’elle crée en en détruisant d’autres sont des emplois éreintant dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu’on empêche de se syndiquer… Tout ça pour quoi ? Pour qu’on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne.”

Le streaming, menace du cinéma classique

Participer à cette téléréalité reviendrait à aider le streaming à achever le cinéma et ses projections en salle, selon Blanche Gardin : “…En tant qu’actrice et auteure de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. J’ai bien conscience que le niveau de dissonance cognitive est très élevé à notre époque, mais vous conviendrez que faire de la publicité pour votre plateforme (puisque c’est de cela qu’il s’agit je crois) reviendrait à me tirer une balle dans le pied.” assène-t-elle, en poursuivant sur l’influence que cela aura sur le mode de consommation d’audiovisuel du public : “Je n’ai pas envie que dans dix ans plus personne n’aille au cinéma et qu’on soit tous en train de mater des séries sur le canap' en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie.”

Diffusée depuis 2021, cette télé-réalité compte déjà 4 ans saisons et un catalogue réputé d’humoristes, dont François Damiens, Virginie Effira, Leïla Bekhti et Adèle Exarchopoulos. La saison précédente a été remportée par Pierre Niney face aux 9 autres comédiens qui n’ont pas résisté et ont enfreint l’interdiction de rire portée par le jeu.