"Toute la beauté et le sang versé"

La cinéaste oscarisée Laura Poitras (Citizenfour) se penche sur la vie et l’œuvre de la célèbre photographe Nan Goldin.

Connue pour ses autoportraits aux couleurs saturées et ses images d’existences queer et marginalisées, Goldin mène ces dernières années un combat contre les Sackler : une riche famille américaine qui a fait fortune grâce aux opioïdes, aux dépens de milliers de gens chez qui ceux-ci ont créé des addictions – y compris Goldin, qui a failli y passer. Ce sont aussi des mécènes artistiques : plusieurs musées dans le monde ont leur «aile Sackler».

La détermination de Goldin, dont les photos sont exposées dans ces mêmes musées, réussira-t-elle à les faire plier?

Ce qu'on en pense











Divisé en sept chapitres distincts, partant des photos de Goldin pour les faire dialoguer avec le présent du moment filmé, Toute la beauté et le sang versé a été conçu conjointement entre Poitras et Goldin. Le résultat, couronné par le Lion d’or au festival de Venise, est une œuvre à la fois structurée et chaotique, refusant catégoriquement de séparer l’art de la vie – à l’image de l’artiste qui en est le sujet.

Portrait sans concessions, le film est un tourbillon ordonné d’images et d’émotions. Sauf si vous n’avez jamais entendu parler ni de l’une, ni de l’autre, auquel cas ce docu plutôt pointu risque de vous laisser à quai.

Documentaire de Laura Poitras. Avec Nan Goldin. Durée : 1h57.