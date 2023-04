Temps mort [CRITIQUE CINÉMA - Peines perdues

"Temps mort"

C’est un week-end spécial pour Anthony, Colin et Hamousin : pour la première fois, ces détenus vont bénéficier d’une permission de 48 heures et retrouver une forme de liberté. Mais ce qu’ils trouveront dehors n’est-il pas pire que la vie qu’ils mènent à l’intérieur des quatre murs de la prison?

Ce qu’on en pense











Pour son premier film de fiction, la cinéaste française (mais exilée depuis plus de 20 ans en Belgique) Eve Duchemin pose un regard assez inédit sur le monde carcéral. En effet, elle quitte vite son univers étriqué pour se pencher sur l’extérieur, et les conséquences (désastreuses) que peut avoir une peine de prison. Sur les détenus eux-mêmes, tenus à l’écart du monde et pour qui la réinsertion tient souvent du fantasme, tant il se trouve d’obstacles (psychologiques, sociaux financiers) à surmonter – autant de peines supplémentaires.

Mais aussi sur les familles. Et on mesure parfaitement, ici, la déflagration qu’un emprisonnement peut constituer pour elles. Intelligemment, la réalisatrice a choisi trois personnages situés à des stades différents de leur vie (et ne révèle rien de leurs crimes) : Colin est un gamin impulsif; Anthony un jeune père encore en quête de maturité; et Hamousin un homme brisé et formaté par la prison, pour qui le temps perdu ne pourra sans doute plus être rattrapé.

La réflexion est complexe, et le film n’est pas là pour offrir de réponses. Mais pose assurément d’excellentes bonnes questions.

Drame d’Eve Duchemin. Avec Karim Leklou, Isaka Sawadogo et Johan Leysen. Durée : 1h58.