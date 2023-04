Révélé par "Hippocrate" et "BAC Nord", Karim Leklou fait son trou

Entre les deux, l’acteur français, aujourd’hui 40 ans, n’a pas chômé : médecin sans diplôme dans la série Hippocrate, père de famille dans Un monde de Laura Wandel (encore un film belge) et surtout flic marseillais aux méthodes musclées dans BAC Nord, Karim Leklou est désormais une figure familière et appréciée du public. Ce dont il ne semble avoir cure : «J’ai bénéficié, c’est vrai, de pas mal de coups de projecteurs, reconnaît celui qui fut aussi nommé trois fois aux césars, en 2016, 2019 et 2022. Et bien sûr, on a toujours envie que nos films soient vus par un maximum de gens. Mais ce n’est pas la reconnaissance qu’on fait ce métier.»

Lui l’a fait pour tromper l’ennui, en quelque sorte : «C’est un métier passion, qui m’a permis d’échapper à la pénibilité du travail, reconnaît ce fils d’un manutentionnaire algérien et d’une réceptionniste bretonne. Grâce à lui, je peux avoir plusieurs vies à l’intérieur d’une seule, jouer dans des univers et des époques différentes, et sous la direction de réalisateurs aux sensibilités diamétralement opposées. J’adore ça, c’est un truc presque enfantin, de l’ordre de la gourmandise.»

Et tant pis si, encore une fois, il a inspiré, pour Temps mort, un repris de justice. Bien différent, toutefois, de celui imaginé pour lui par Jacques Audiard : «Si on se penche un peu sur la question, on constate que plus de 99 % des films qui traitent de la prison le font sous le prisme du genre, du crime, du délit. Ou dans une opposition entre criminels et victimes. Et, quasiment toujours, de l’intérieur. Mais on traite très rarement la question de la réinsertion.»

Karim Leklou dans "Temps mort" ©O'Brother

Anthony Bonnard, son personnage, profite de ses 48 heures de liberté pour renouer avec ses parents, et son fils, qu’il a forcément peu vu grandir. Il incarne bien cette bombe à fragmentation que signifie souvent une incarcération pour les proches et la famille d’un condamné : «À l’écran, la prison fonctionne souvent comme une boîte à fantasmes, sur laquelle sont projetés beaucoup de clichés, analyse l’acteur. Ici, on a accès à l’intimité des prisonniers. On les considère d’abord comme des hommes et on voit, en effet, les fractures que leur condition peut engendrer au sein des familles. C’est un regard neuf, original. Je suis donc, quelque part, heureux de retourner en prison… (il sourit)»

Heureux, également, d’à nouveau tourner dans un film belge, lui qui a aussi tourné, jadis, sous la direction de Bouli Lanners dans Les géants (2011). Et qui porte un regard très bienveillant sur le septième art de notre plat pays, malgré sa soudaine notoriété, laquelle doit beaucoup à BAC Nord (2020) : «Ce n’est pas vous qui avez de la chance que je sois au casting de vos films, mais moi qui ai de la chance de tourner chez vous. Il y a, en Belgique, de grands réalisateurs, acteurs et techniciens, capables de poser des regards originaux sur le monde qui nous entoure. Le cinéma belge est un grand cinéma européen, et je suis toujours très heureux de venir travailler ici.»

Un film venu raconter la vie des détenus «normaux»

Eve Duchemin est Française. Mais vit en Belgique depuis 1998 : «À l’époque, on payait encore en francs belges et les policiers n’avaient pas encore leurs nouveaux costumes», sourit celle qui habite Saint-Gilles et «ronronne» lorsqu’on l’assimile au cinéma belge.

Temps mort est, pourtant, sa première œuvre de fiction. Et pour cause : Eve Duchemin fut d’abord documentariste. Un travail qui lui a valu, en 2017, un magritte du meilleur documentaire pour En bataille, le portrait d’une… directrice de prison. Déjà. «Il y a un côté fascinatoire, reconnaît-elle, au milieu carcéral. Il s’y trouve une histoire au mètre carré. Et moi, je voulais raconter, non pas le pourcent de détenus qui ont des vies incroyables, celles dont la plupart des fictions font leur lit, mais la vie de tous les autres normaux, qui sont en général des gens normaux.» Des gens qui ont fauté et voient – le film le montre admirablement – leurs crimes les poursuivre même quand ils ont purgé leur peine : «Ils ne sont pas que ça. C’est important de le dire». Et de le filmer.