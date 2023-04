Des gros chauffards, Pauline en voit passer à la pelle dans le centre de récupération de points de permis où elle bosse. Elle se contente d’afficher un sourire poli en réponse aux remarques condescendantes et autres «ma voiture est trop puissante pour rouler à 30 à l’heure». À l’intérieur, en revanche, elle bouillonne.

Mais Pauline a trouvé une solution à ses problèmes. Une fois la nuit tombée, elle enfile sa cagoule, s’installe au volant de sa voiture de sport secrète et part à la chasse aux crétins de la route. Débarrassée de ces dangers publics, elle peut alors se représenter le lendemain au boulot, l’esprit léger.

Une serial killeuse de chauffards, c’est assez prometteur comme idée de comédie noire. Bonne conduite démarre d’ailleurs fort bien. Il y a un côté jouissif à voir ces types misogynes dézingués par la «petite bonne femme qui leur fait la leçon en classe». Le côté décalé fonctionne et on se laisse conduire par cette affaire de prévention routière qui part en sucette.

Panne de carburant

"Bonne conduite"

Le cadre, cette Bretagne aux odeurs de sardines, éloignée de la carte postale, donne un certain cachet. On sent l’influence discrète de Fargo et des films de mafieux de Guy Ritchie.

Jonathan Barré et ses deux complices du Palmashow ont toutefois déjà été plus inspirés. Malgré un casting sans faute (merveilleuse Laure Calamy), l’histoire ne décolle pas complètement. Les dialogues manquent parfois de mordant et le concept s’essouffle dans la seconde moitié. Ça reste amusant mais on perd l’originalité de départ pour glisser vers une intrigue plus conventionnelle. Le duo d’enquêteurs incompétents et mal assortis, on a déjà vu ça maintes et maintes fois. Ils auraient gagné à être encore plus foireux, d’ailleurs.

On attendait plus de folie de la part des gaillards derrière Les Vedettes et La Folle histoire de Max et Léon.

Comédie de Jonathan Barré. Avec Laure Calamy, David Marsais et Tchéky Karyo. Durée : 1h35.