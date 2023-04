"Amants superhéroïques" (Supereroi)

Une femme rencontre un homme, ils s’aiment, fondent une famille, traversent des expériences heureuses et difficiles, leur couple connaît le mensonge, les disputes, la routine. Bref, un couple.

De 2000 à 2020, Anna et Marco voyagent à Milan, Marrakech, au lac de Côme, à Lucca, Copenhague et Ponza. Vingt années passent en deux heures précisément pour le spectateur à qui est contée l’histoire d’un couple sur lequel le temps passe. Tout en faisant des allers et retours dans le temps, le réalisateur Paolo Genovese montre les situations – souvent similaires d’un couple à l’autre – auxquelles Marco et Anne doivent faire face à différentes périodes de leur histoire d’amour.

Ce qu’on en pense











Les héros d’aujourd’hui seraient les couples stables puisqu’un couple tient rarement plus de dix ans. C’est le constat de départ du cinéaste italien Paolo Genovese (The Place).

En voulant raconter une histoire universelle, Genovese reste dans le vague et, nous semble-t-il, manque de précision et/ou d’imagination. Les moments de vie se succèdent comme si un ami faisait défiler sous vos yeux l’album photo de son smartphone : avouons-le, on s’ennuie vite!

Romance dramatique de Paolo Genovese. Avec Jasmine Trinca, Alessandro Borghi et Greta Scarano. Durée : 2h01.