«Forcément, les films de Charlie Chaplin : Les Temps Modernes et Le Kid que j’ai découverts quand j’étais enfant. J’ai grandi aussi avec Beethoven, Les Demoiselles de Rochefort, ou encore Anastasia, le film d’animation avec Bartok la chauve-souris blanche. Mon premier choc de cinéma, c’était Rome Ville Ouverte de Roberto Rossellini : j’ai développé une vraie passion pour Anna Magnani. Et globalement pour tout le cinéma néoréaliste italien des années 50.»

"Les temps modernes", de Chaplin

«Mon père est contrebassiste et compositeur, il m’a montré beaucoup de films, m’emmenait au piano, au solfège… Ma mère était journaliste notamment de théâtre – mais elle s’est retrouvée au chômage quand j’avais 12 ans. Elle craint que les gens pensent qu’elle me traînait dans les premières, alors qu’en fait elle a tout fait pour que je ne fasse pas ce métier (rires).»

Son premier tournage

«J’avais cinq ans quand j’ai tourné dans le film Ceci est mon corps de Rodolphe Marconi. Je me souviens qu’il y avait Annie Girardot… Et que comme je ne savais pas encore lire, j’avais appris les dialogues de tout le monde, pour savoir où placer ma réplique! J’étais remerciée en bonbons entre les prises pour ma patience (rires). Mais j’étais très petite, je ne réalisais pas vraiment. Mon premier “vrai” tournage c’est à 10 ans dans la comédie Demandez la permission aux enfants : je ne voulais plus rentrer chez moi, j’étais tellement excitée!»

Sa première pièce à la Comédie-Française

«Les Rustres de Goldoni. J’ai fait 15 mois de tournée dans toutes les villes les plus exotiques de France, c’était un apprentissage incroyable. La Comédie-Française, entre pensionnaires on l’appelle La Maison, et ça a été mes fondations : ça muscle, ça rend mobile, c’est une manière de faire ce métier qu’on ne trouve nulle part ailleurs. L’an dernier, j’ai décidé de partir après 7 ans, j’avais envie de connaître autre chose. Et ce qui est fou, c’est que ma dernière pièce à la Comédie-Française c’était La Cerisaie, et ma dernière réplique, c’était : “Adieu la maison, adieu la vie passée”. J’étais très émue. C’était une catharsis absolue.»

Son premier gros tournage

«C’est Simone, le voyage du siècle dans lequel j’incarnais Simone Veil de 15 à 37 ans, donc ne serait-ce que dans le travail de préparation, il y avait parfois quatre heures de maquillage par jour, des prothèses pour le vieillissement… On a tourné dans une reconstitution des camps nazis dans des studios en Hongrie, il y avait parfois jusqu’à 500 figurants par jour. C’était vraiment impressionnant.»

«De grandes espérances» et l’ambition du pouvoir

Après Mon crime de François Ozon (avec Nadia Tereszkiewicz) sorti le 15 mars (notre critique ICI), Rebecca Marder est cette semaine à l’affiche du thriller politique De grandes espérances (notre critique ICI).

Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz dans "Mon crime" ©Gaumont

Elle y incarne Madeleine Pastor, une jeune politicienne face à son destin : «Madeleine, c’est une idéaliste qui a de l’ambition, et des valeurs que je trouve belles. Elle est promise à un bel avenir en politique, mais elle va commettre l’irréparable sans le vouloir… Le réalisateur Sylvain Desclous m’a dit qu’à l’époque où il cherchait les financements pour le film, on lui a dit que Madeleine était “immorale”, qu’on la trouvait antipathique, ambitieuse… Le mot “ambitieuse” revenait souvent. C’est fou comment l’ambition est vue comme une qualité au masculin, mais quand c’est une femme, tout de suite c’est la harpie avec les dents qui rayent le parquet. Madeleine, elle ne veut pas accéder au pouvoir pour le pouvoir, mais pour changer le monde.»

Rebecca Marder en quelques chiffres

1995 – Naissance dans le 14earrondissement de Paris d’un père américain et d’une mère française.

2001 – Premier film : Ceci est mon corps de Rodolphe Marconi.

2011 – Prix du jeune espoir féminin pour Emma, téléfilm d’Alain Tasma au Festival fiction TV de La Rochelle.

2015 – Intègre la Comédie-Française à 20 ans, devenant la deuxième plus jeune pensionnaire après Isabelle Adjani en 1972.

2021 – Premier rôle dans Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes.

2023 – Nomination au César du meilleur espoir féminin.

2022 – Quitte la Comédie-Française.