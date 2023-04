Depuis lors, Mediapart a mené une enquête de plusieurs mois sur les violences sexuelles de Gérard Depardieu. Ce mardi 11 avril 2023, 13 mois après la décision de la cour d’appel de Paris, le journal français a publié un article dans lequel 13 femmes accusent l’acteur.

Elles l’accusent de violences sexuelles, sur le tournage de 11 films qui ont été tournés entre 2004 et 2022. De son côté, comme pour Charlotte Arnould, Depardieu dément "l’ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale".

13 témoignages, 3 apportés à la justice

Dans une longue enquête, Mediapart donne la parole à ces femmes qui ont "subi des gestes ou propos sexuels inappropriés du célèbre acteur, de gravité différente, sur le tournage de onze films ou séries sortis entre 2004 et 2022 ou dans des lieux extérieurs, mais aussi les récits de nombreux témoins".

Trois des 13 victimes ont donné leur témoignage à la justice, mais aucune n’a porté plainte. Toutes craignent que leur parole ne pèse pas face à l’acteur français de 74 ans.

Les témoignages sont aussi nombreux que bouleversants. Voici quelques extraits.

Une figurante de 24 ans à l’époque des faits: "Sans prévenir, Gérard Depardieu a mis sa main sous ma robe, j’ai senti ses doigts essayer de se faufiler pour atteindre ma culotte […] Il a essayé d’écarter ma culotte et de me doigter: j’ai compris qu’il ne jouait pas son personnage. Si je ne l’avais pas arrêté, il aurait réussi".

En 2013, lors d’une scène de la comédie Turf: "Au moment où le metteur en scène a dit “Action”, il a attrapé une figurante, qui était en jupe, par les fesses". La comédienne a expliqué: "C’est infernal, il n’arrête pas de me toucher les fesses".

Une autre figurante raconte: "Quand il arrivait sur le tournage, il disait: “Ça sent la chatte ici !”. Il hurlait entre les prises : “La chatte, la chatte, la chatte !”, “Ta chatte, elle mouille”".

Sur le tournage de “La Môme” (2007), une comédienne relate ceci: "Ça commence au départ par un truc goguenard, sympathique, puis il fait des grimaces salaces avec sa langue, des gestes obscènes, tient des propos toujours de l’ordre de “ta chatte”, “tu mouilles”, “je vais te lécher la chatte”, “enlève ton Tampax”. Et d’un coup, il arrive par-derrière et me tripote, sans demander mon avis…".

Sur le tournage de la série “Marseille” (2015), Sarah Brooks, âgée de 20 ans, explique avoir dû retirer la main de Depardieu de son short. Mais ce n’est pas tout. "Je lui enlève une deuxième fois et je dis tout fort: “Il y a Gégé qui met sa main dans mon short”. Il a répondu : “Bah quoi, je pensais que tu voulais réussir dans le cinéma?” Tout le monde a ri, du coup il a continué. J’étais super mal, c’était hyper humiliant."

Sur quoi vont aboutir ces témoignages? L’avenir nous le dira prochainement… Rappelons que l’acteur est toujours mis en examen suite à la plainte pour viol de Charlotte Arnould.