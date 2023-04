"Une histoire d'amour", d'Alexis Michalik ©Le Pacte

Justine et Katia se sont follement aimées. Elles ont décidé de faire un enfant ensemble, porté par Katia. Mais Justine est alors partie subitement, laissant sa compagne élever seule cet enfant. Douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle est condamnée. Elle ne voit alors qu’une seule option : confier sa fille à son frangin, William, un gars au cynisme absolu.

Ce qu’on en pense

À la fois auteur, réalisateur, écrivain, acteur, dramaturge et metteur en scène, Alexis Michalik est ce qu’on peut appeler un homme multitâche. Après Edmond en 2018, le bonhomme adapte à nouveau une de ses pièces de théâtre. Le mélodrame n’est pas un genre facile. On peut facilement se laisser glisser sur la pente de la surenchère de larmes et de nez qui coulent. L’ami Michalik se détourne heureusement de cette route, n’hésitant pas à amener de la légèreté à cette tranche de vie.

Malgré quelques clichés dans la deuxième partie, il élève cette dramatique histoire, grâce à des dialogues enlevés qui lui permettent de revisiter le genre de la comédie romantique qui fait pleurer dans les chaumières. Comme le personnage du frère (qu’il joue lui-même), il use avec doigté de l’humour cynique, un rempart contre la tristesse.