"To Leslie", de Michael Morris ©Momentum

Le jour où Leslie, alcoolique et erratique, gagne une petite fortune à la loterie, elle se promet un nouveau départ et une nouvelle vie pour elle et son fils James. Six ans plus tard, quand le film commence, force est de constater que ce rêve ne s’est pas réalisé. Leslie a tout dilapidé dans le jeu et l’alcool

Abandonnée par ses proches, sans job ni maison, elle entame un long chemin semé d’embûches vers la désintoxication… Mais qui peut assurer que ce ne sera pas encore une déception?

Ce qu’on en pense

Avec sa mise en scène nerveuse et son héroïne excentrique, To Leslie démarre comme un drame indé US des plus attendus. Quelque part entre Florida Project et Une femme sous influence, Leslie erre entre motels miteux et bars obscurs et mal famés. Mais ce qui sauve le film de sa prévisibilité, c’est Andrea Riseborough (Birdman) et sa performance habitée. Sa nomination à l’Oscar de la meilleure actrice, elle ne l’aura pas volée.