Des landes sauvages balayées par le vent et la pluie dans lesquelles luttent des personnages tourmentés, pris au piège des conventions sociales. Les Hauts de Hurlevent, ce classique de la littérature anglaise, a tout ce qu’il faut pour attirer le cinéma. La preuve, on compte un paquet d’adaptations, plus ou moins réussies. Ici, cependant, ce n’est pas le roman qui est porté à l’écran mais la vie de son auteure, Emily Brontë.

On prévient les férus d’histoire, il s’agit d’une biographie romancée. Sa famille est célèbre, mais on sait peu de chose de la vie de la romancière. Frances O’Connor, la réalisatrice, a donc eu le loisir de combler les blancs à sa sauce. Et c’est peut-être la manière la plus intéressante d’aborder cette affaire.

La sœur sauvage

"Emily", de Frances O'Connor ©Wild Bunch

Elle nous présente en effet Emily par le prisme des Hauts de Hurlevent. Nous sommes donc dans la première moitié du XIXe. Emily, jeune fille de bonne famille, aime courir librement dans les landes du Yorkshire et se voit mal en épouse dévouée. Elle refuse même l’idée d’être amoureuse. Ce serait pour elle renoncer à une partie de sa précieuse liberté.

Forcément, c’est là qu’arrive le séduisant William Weightman… Il ne laisse pas indifférentes les sœurs d’Emily, ce qui a le don d’exaspérer la jeune femme. Jusqu’à un certain point…

Cette trame peut paraître classique. Elle l’est, quelque part. Impossible de faire autrement quand on cause d’une romancière du XIXe obligée de porter des coiffes et des robes style tentures bouffantes. Mais elle décortique les rapports d’Emily et son entourage avec un regard relativement contemporain.

"Emily", de Frances O'Connor ©Wild Bunch

La réalisatrice explore sa relation avec ses sœurs, leur rivalité teintée d’affection, mais aussi celle avec son frère dont on entend moins souvent parler. Elle met ainsi en lumière les injustices qui jalonnent l’existence féminine.

On découvre, donc, une jeune fille qui éprouve des difficultés à s’intégrer dans la société. Emily Brontë était considérée comme marginale, le vilain petit canard qui ferait mieux de laisser tomber ses rêveries.

Emily interroge par ce biais la féminité. Ses définitions et la manière dont elles enferment les genres dans des rôles. C’est en filigrane, bien sûr. Cette biographie romancée étant principalement une ode à l’exaltation et à la liberté. Qui ne donne pas la sensation de voir la poussière s’envoler à chaque mouvement de caméra.