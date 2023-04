Contrairement à ce que son titre peut laisser croire, De grandes espérances n’est pas une adaptation de Charles Dickens. Mais il existe des similitudes entre le roman d’apprentissage de 1860 et ce thriller politique de Sylvain Desclous (auteur du documentaire La Campagne de France sur les municipales de 2020).

La fin justifie-t-elle les moyens?

De grandes espérances, Madeleine, l’héroïne, en est pleine : issue d’un milieu social modeste, la jeune femme est major de sa promo à Sciences Po, et s’apprête à entrer dans la vie politique française. Idéaliste et attachée à des valeurs écologiques et féministes, elle rêve de changer le monde de l’intérieur. Avec son amoureux Antoine, ils préparent ensemble le concours de l’ENA, dans la luxueuse villa du père d’Antoine en Corse. Mais une après-midi, sur une route de campagne, le jeune couple prometteur se retrouve impliqué dans un événement tragique, qui va faire dérailler leur existence… et compromettre leurs grandes espérances?

"De grandes espérances", de Sylvain Desclous ©Jokers

Grâce à un scénario bien ficelé et des personnages nuancés, le film nous maintient constamment en tension – on se dit qu’il aurait fait une bonne série. Les paysages idylliques de la Méditerranée, où va se jouer un destin tragique, lui donnent des airs de tragédie grecque. À travers le parcours de Madeleine, qui gravit les échelons du pouvoir auprès de la ministre Gabrielle Dervaz (géniale Emmanuelle Bercot) mais dont la carrière sera menacée par le dévoilement de son secret, le film pose la question de la fin qui justifie les moyens.

«Le combat de Greta Thunberg serait-il discrédité si on découvrait quelque chose d’horrible sur elle?», questionne le réalisateur dans le dossier de presse. Révélée dans Une jeune fille qui va bien et actuellement à l’affiche dans Mon crime, Rebecca Marder apporte au personnage de Madeleine un juste mélange de naïveté et de détermination. Elle incarne parfaitement les espoirs que place le film dans la jeune génération.