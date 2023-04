"Return to Dust", de Li Ruijun

Ce que ça raconte

Dans la Chine rurale, un homme et une femme, rejetés par leur famille et unis par un mariage arrangé, doivent apprendre à se connaître et à construire un foyer…

Ce qu'on en pense

En partie censuré lors de sa sortie en Chine l’année passée, Return to Dust est devenu un film politique pour sa façon de dépeindre les paysans vivant dans la pauvreté. Et à travers cet hommage à la vie rurale, souvent délaissée au profit de l’urbanisation, l’histoire de ce couple touche surtout par sa beauté et sa sobriété… mais manque de tonus. On ne peut s’empêcher de parfois trouver le temps long. Pour cinéphiles aguerris.