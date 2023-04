"Normale", d'Olivier Babinet

Ce que ça raconte

«Une assistante sociale va venir. Faut qu’on ait l’air plus normaux», explique Lucie à son papa (Benoît Poelvoorde). À 15 ans, l’ado est aux prises entre son père malade, l’école, de petits jobs pour survivre et son imagination débordante… sans compter ce nouveau garçon qui vient d’arriver, et le récit autobiographico-fantastique qu’elle écrit. Un pied dans le réel, un pied dans la fantaisie, Lucie n’est pas vraiment l’archétype de la «normalité». Mais pour garder ce train de vie, il va bien falloir apprendre à faire semblant…

Ce qu'on en pense

Poelvoorde fait des étincelles en papa poule veuf et dépassé dans ce film pétillant porté par l’excellente nouvelle venue Justine Lacroix, qui questionne tendrement le rapport à la normalité. Normale navigue entre l’imaginaire coloré de Lucie et la brutalité terne du réel avec un rythme tantôt effréné, tantôt lent et décontenançant. Un peu comme un ado, finalement.