"Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan" ©Pathé

Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan, ces quatre gaillards font partie de l’imaginaire collectif. Tout le monde a déjà vu/lu/entendu les aventures des trois mousquetaires. Le roman d’Alexandre Dumas a d’ailleurs été adapté plus de quarante fois au cinéma. Quel intérêt, dès lors, d’en ajouter une de plus (sans parler des bandes dessinées, récemment sorties en collaboration avec Pathé) ?

On va être francs, on avait légèrement peur de cette nouvelle aventure (en deux parties, la suite étant prévue pour la fin de l’année). Eiffel, le dernier fait d’armes de Martin Bourboulon, le réalisateur, n’était franchement pas terrible. Mais, ouf, nos doutes ont rapidement été dissipés.

Le réalisateur nous emporte en effet dans un vrai film de cinéma. Le genre qui plaît à toutes les générations. C’est enlevé, divertissant, sans être pompeux. Enfin, un peu quand même, on parle de contemporains du roi Louis XIII.

Un genre maîtrisé

Si vous bloquez sur l’histoire de France, on se situe aux alentours de 1625. Le récit est assez fidèle au roman. D’Artagnan, jeune Gascon impétueux, débarque à Paris avec la ferme intention de rejoindre les rangs des mousquetaires.

À peine arrivé, il parvient à se mettre à dos Athos puis Porthos et enfin Aramis. Qui deviendront bien sûr rapidement ses meilleurs copains. Car c’est notamment d’amitié et de fraternité que cause cette histoire. D’honneur et de respect de la patrie aussi. Alors, oui, c’est désuet. Il ne s’agit pas d’une version modernisée. Mais c’est une adaptation réussie d’un classique.

Tourné en décors naturels (ça change tout), Les trois mousquetaires : D’Artagnan, renoue joliment avec les films de cape et d’épée. Les Français montrent qu’ils maîtrisent le genre. Tant les duels que les cavalcades sont bien menés. C’est crédible et jamais ridicule.

Voilà de quoi redorer le blason des grosses productions françaises après la catastrophe Astérix et Obélix : l’empire du milieu.