D’Artagnan, le nouveau Ben Affleck, Mario Bros, Poelvoorde, etc. : les 9 sorties cinéma de ce mercredi 5 avril 2023

Film d’aventures de Martin Bourboulon. Avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris. Durée : 2h01.

Ce que ça raconte

D’Artagnan et ses copains reviennent croiser le fer contre les soldats du cardinal de Richelieu.

Ce qu’on en pense

Une nouvelle adaptation du roman de Dumas qui fait amplement son taf de grand divertissement familial.

2. Air











Biopic dramatique de&avec Ben Affleck. Avec aussi Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans et Chris Messina. Durée : 1 h 52.

Ce que ça raconte

Sonny Vaccaro, directeur du marketing sportif chez Nike, s’efforce de faire signer un contrat à Michael Jordan pour qu’il porte les chaussures de la marque.

Ce qu’on en pense

L’histoire vraie du contrat qui lie Michael Jordan à la célèbre marque de chaussure est racontée de manière classique mais ne manque pas d’intérêt.

3. Beautiful Disaster











Romance dramatique de Roger Kumble. Avec Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Autumn Reeser et Brian Austin Green. Durée : 1 h 40.

Ce que ça raconte

Abby, une jeune fille studieuse fait la rencontre de Travis, un bad boy et dragueur endurci.

Ce qu’on en pense

Ce mélange entre les sagas After et Cinquante Nuances de Grey, revisité à la sauce adolescente, n’est qu’une suite de de scènes aussi ridicules qu’affligeantes. Au secours !

4. Normale











Comédie dramatique d’Olivier Babinet. Avec Benoît Poelvoorde, Justine Lacroix et Steve Tientcheu. Durée : 1 h 27.

Ce que ça raconte

Lucie, 15 ans, tente de joindre les deux bouts entre son père malade et dépassé (Poelvoorde), son imaginaire débordant, les petits jobs et le lycée. Quand une assistante sociale débarque, Lucie et son père vont devoir incarner un exemple de normalité…

Ce qu’on en pense

Benoît Poelvoorde fait des étincelles en papa poule veuf et dépassé dans ce récit d’adolescence pétillant qui questionne tendrement le rapport à la normalité.

5. Super Mario Bros : le film











Film d’animation familial d’Aaron Horvath&Michael Jelenic. Durée : 1 h 32.

Ce que ça raconte

Mario et son frère Luigi, tous les deux plombiers, se retrouvent propulsés dans un monde parallèle magique alors qu’ils réparaient une canalisation…

Ce qu’on en pense

Une adaptation fidèle mais sans surprises du célèbre jeu vidéo qui parvient à associer brillamment les détails et les références du jeu avec le film d’aventures tout public.

6. La femme de Tchaïkovski











Biopic dramatique de Kirill Serebrennikov. Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhaïlova et Ekaterina Ermishina. Durée : 2 h 23.

Ce que ça raconte

Le calvaire vécu par l’épouse de Tchaïkovski, qui a passé sa vie à tenter de se faire aimer par un homme qui la rejetait.

Ce qu’on en pense

Une mise en scène virevoltante pour dépeindre un enfer. Splendidement déprimant.

La critique complète

7. Je verrai toujours vos visages











Drame de Jeanne Herry. Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïle Bekhti, Élodie Bouchez, Miou-Miou, Jean-Pierre Darroussin et Gilles Lellouche. Durée : 2 h 00.

Ce que ça raconte

Ils et elles s’appellent Nawelle, Thomas, Grégoire, Issa, Chloé. Victimes ou agresseurs, êtres humains avant tout : la justice restaurative propose une rencontre, un dialogue, une tentative de réparation.

Ce qu’on en pense

Après Pupille sur l’adoption, Jeanne Herry revient avec un nouveau film ultra-documenté qui mêle social et intime. Une autre vision de la justice et de la réparation, porté par un casting solaire. Mouchoirs conseillés.

8. L’employée du mois











Thriller comique de Véronique Jadin. Avec Jasmina Doujeb, Laetitia Mampaka, Peter Van Den Begin, Alex Vizorek et Laurence Bibot. Durée : 1 h 18.

Ce que ça raconte

Une employée modèle (donc surexploitée) craque et tue son patron. Le début d’une (longue) série.

Ce qu’on en pense

En mode comique et grinçant, Véronique Jadin s’attaque frontalement au monde du travail, et aux inégalités qui y persistent entre ces messieurs et ces dames. De belles ambitions, de jolis dialogues, mais une réalisation parfois un peu cheap, eu égard au budget, forcément un peu léger.

9. Return to Dust











Drame de Li Ruijun. Avec Wu Renlin et Hai Qing. Durée : 2 h 11.

Ce que ça raconte

Dans la Chine rurale, un homme et une femme, rejetés par leur famille et unis par un mariage arrangé, doivent apprendre à se connaître et à construire un foyer…

Ce qu’on en pense

Un drame intime en milieu rural d’une beauté et sobriété évidente mais qui manque de tonus. Pour cinéphiles aguerris.