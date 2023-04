"Beautiful Disaster", de Roger Kumble

Ce que ça raconte

Abby, une jeune fille studieuse, fait la rencontre de Travis, un dragueur endurci.

Ce qu'on en pense

Ce mélange entre les sagas After et Cinquante Nuances de Grey, revisité à la sauce adolescente, n’est qu’une suite de scènes aussi ridicules qu’affligeantes. Et le pire, c’est que le film l’assume totalement. Au secours!