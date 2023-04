"Air", de Ben Affleck

Ce que ça raconte

Sonny Vaccaro, directeur du marketing sportif chez Nike, s’efforce de faire signer un contrat à Michael Jordan, basketteur professionnel, pour qu’il porte les chaussures de la marque. Pour cela, il va non seulement devoir convaincre la famille Jordan, mais également le cofondateur de Nike, Philip Knight.

Ce qu'on en pense

Après plusieurs thrillers (Gone Baby Gone, The Town, Argo), l’acteur et réalisateur Ben Affleck s’attaque à l’histoire vraie du contrat qui lie Michael Jordan, le célèbre basketteur professionnel, à la marque Nike.

Réalisé de manière tout à fait classique, ce jeu de profit n’est pas dénué d’intérêt pour autant.

Bien qu’il montre l’univers du gain à son paroxysme, il révèle surtout que la véritable héroïne de cet échange n’est autre que la mère du basketteur, Deloris Jordan, une femme au sens aiguisé des affaires, prête à tout pour son fils. Interprétée par Viola Davis, elle offre d’ailleurs quelques joutes mémorables face à un Matt Damon (Sonny Vaccaro) tenace et souvent drôle.

On sait que Michael Jordan a fini par signer le contrat mais la première rencontre entre la famille Jordan et les dirigeants de Nike est d’une absurdité réjouissante.