La première interview de Jeremy Renner depuis son accident grave : la dameuse « se dirigeait en direction de mon neveu »

Dans un extrait publié par la chaîne ABC, l’acteur américain, qui s’était fait rouler dessus par une dameuse alors qu’il déneigeait devant chez lui, explique avoir sauté de l’engin pour sauver un membre de sa famille : « Elle se dirigeait en direction de mon neveu. » Ce que confirme ce dernier, également interrogé par le média. « Je le revois parfaitement, dans une mare de sang qui s'écoule de sa tête. Je me suis précipité vers lui. Je ne pensais pas qu’il était en vie. »

Prêt à refaire le même sacrifice « s’il le fallait », Jeremy Renner assure se souvenir de la douleur ressentie au moment des faits : « Je me demandais à quoi ressemblait mon corps, si je n'allais plus être qu'une colonne vertébrale et un cerveau. »

Hospitalisé pour huit côtes cassées en quatorze endroits, le comédien a également été blessé sévèrement aux chevilles, au genou droit, à la clavicule droite et à l’épaule droite. Mais « j’ai choisi de survivre », insiste celui qui se voit désormais comme « un homme qui a eu de la chance ».

À 52 ans, Jeremy Renner pourrait-il de nouveau endosser le rôle de Hawkeye dans la saga Marvel ? « J’ai perdu beaucoup de peau et d’os dans cet accident, mais j’ai repris des forces », sourit-il.

Très présent sur les réseaux sociaux, où il donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans, le comédien américain a récemment publié une vidéo dans laquelle on le voit marcher de nouveau.

L’intégralité de l’interview réalisée par la chaîne ABC sera diffusée le 6 avril aux États-Unis.