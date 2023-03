Ce que ça raconte

Au début des années 2010, Philippa Langley était une citoyenne britannique quasi ordinaire : mère de deux enfants, un mariage qui bat de l’aile, des soucis de santé et un job menacé. Jusqu’au jour où, après avoir vu la célèbre pièce de Shakespeare, Philippa devient fascinée par le roi Richard III.

Décédé en 1485, le tombeau de celui qu’on disait bossu, tueur d’enfants et usurpateur de la couronne d’Angleterre n’a jamais été retrouvée. Guidée par une étrange intuition, Philippa délaisse sa famille et son job pour se lancer dans une enquête historique qui dépassera toutes ses espérances…

Ce qu'on en pense











Dans la foulée de ses précédents opus Victoria & Abdul et Philomena, le nouveau Stephen Frears s’inspire de faits réels pour livrer un feel-good movie 100 % british. À travers l’incroyable histoire vraie de cette femme passionnée, enquêtant pour retrouver un monarque méprisé par l’Histoire, et qui sera, elle aussi, méprisée par les universitaires, The Lost King véhicule un propos fin sur l’exclusion sociale.

Classique mais efficace, le film est porté avec brio par la pétillante Sally Hawkins (The Shape of Water). À ses côtés, on trouve le toujours flegmatique Steve Coogan, en mari compréhensif mais dépassé.