Ce que ça raconte

À l’automne 1997, Ellen et son mari Vagn emmènent Inger pour un voyage touristique organisé en bus à Paris. Ellen tient beaucoup à offrir ces vacances à sœur qui souffre de troubles mentaux et vit l’année dans une institution. Grâce à un suivi médicamenteux adapté et un accompagnement rapproché, le voyage peut se faire.

Parmi les touristes de la partie, certains ne voient pas d’un très bon œil la présence de cette femme schizophrène. Quant à Inger, cette semaine est l’occasion de renouer avec son passé, lorsque jeune fille, elle vivait à Paris…

Ce qu'on en pense











Récemment récompensé du prix du public au Festival du Film d’Ostende, Rose est une jolie promenade à Paris, menée par des acteurs danois de premier choix. Notamment Sofie Gråbøl (The Killing), qui interprète remarquablement le rôle principal. Le réalisateur Niels Arden Oplev – à qui l’on doit le très bon Millenium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes – signe un scénario tout en nuance sur la solidarité qui révèle l’importance de l’acceptation des différences.

Rose est un film chaleureux, qui fait du bien, sans marquer à vif. Finalement, c’est avant tout une histoire de famille car sa force réside sans aucun doute dans le portrait d’Ellen, la sœur dont le dévouement est empreint d’une intelligente tendresse.