Ce que ça raconte

Artisan spécialisé dans la confection de caftans dans la médina de Salé, au Maroc, Halim est marié depuis longtemps à Mina. Mais l’arrivée, au sein de la petite échoppe, d’un jeune apprenti va éveiller chez lui un amour qui va obliger le couple à affronter une vérité qu’ils connaissent depuis toujours : Halim préfère les hommes.

Ce qu'on en pense











Le triangle amoureux suggéré par le scénario eût pu laisser croire à un vaudeville. On en est très loin : finement, la réalisatrice marocaine Maryam Touzani (Adam) offre d’abord une réflexion sur l’amour et les diverses formes qu’il peut prendre. Car si Halim aime les hommes, il aime aussi sa femme, qui le lui rend bien, malgré ses inclinaisons. Loin de l’image cliché d’une passion dévorante, Le bleu du caftan livre alors, dans un Maroc tiraillé entre traditions et modernité, un magnifique message d’acceptation et de tolérance, seulement ralenti par quelques longueurs.