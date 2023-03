C’est la référence en matière de jeu de rôle médiéval fantastique. Le premier, aussi, créé dans les années septante par deux Américains. Donjons et dragons, D&D pour les connaisseurs, est un vrai phénomène auquel s’adonnent de nombreuses générations de joueurs partout dans le monde. Sa première adaptation cinéma en 2000 avait été descendue en flèche, se hissant même dans le top 50 des plus mauvais films de tous les temps du magazine ciné Empire.

Il fallait donc une certaine dose de courage pour se lancer dans une nouvelle aventure cinématographique. Nous n’allons pas faire durer le suspense plus longtemps. On est très loin de la catastrophe industrielle.

Donjons et dragons : l’honneur des voleurs a tout du film familial divertissant. Les joueurs assidus verront certainement des failles et autres inexactitudes. Mais pour le commun des mortels, ce n’est ni plus ni moins qu’une grande aventure peuplée de créatures fantastiques.

Du fantastique fun

Nous entrons dans l’univers «D&D» par le biais d’un paladin (des défenseurs de la justice et la vertu) reconverti en voleur suite à la mort de sa femme. Notre sympathique bonhomme s’est fait coffrer avec son acolyte, une guerrière, lors d’un casse. Mais ils parviennent à s’échapper et partent retrouver la fille du paladin.

Sur leur route, ils sont rejoints par une série de personnages cultes du jeu : une druide, un magicien maladroit. Ils croisent aussi diverses bestioles plus ou moins dangereuses et de vils sorciers qu’ils affrontent grâce à leurs pouvoirs.

Nous sommes donc plongés dans un monde fantastique façon Seigneurs des anneaux mais en bien plus fun. L’ex-paladin et sa bande tiennent plus des bras cassés que des héros légendaires. Ils tâtonnent et éprouvent parfois des difficultés à maîtriser leurs pouvoirs. Mention spéciale, d’ailleurs, à la scène dans le cimetière, parfait exemple de l’humour bon enfant du bazar.

Notons aussi que la quête n’est pas inutilement tarabiscotée. C’est toujours agréable de ne pas avoir besoin d’un manuel pour suivre un film. Alors, bien sûr, on suit un certain canevas «tout public». C’est peut-être un peu facile quand on connaît la complexité du jeu de rôle. Cela dit, ce n’est pas ridicule, grâce, notamment, aux effets spéciaux savamment couplés aux décors naturels. On y croit, à leur aventure. Et on s’attacherait même à cette drôle d’équipe.