Trois mois après son accident grave, Jeremy Renner (« Hawkeye ») donne des nouvelles rassurantes de sa santé

©Instagram

« C’est le moment pour mon corps de se reposer et de se remettre de l’accident », a commenté sur Instagram le comédien qui interprète aussi « Hawkeye » dans l’univers Marvel.

Le 1er janvier 2023, Jeremy Renner avait été hospitalisé après s’être fait rouler dessus par sa propre dameuse alors qu’il déneigeait devant chez lui.

Dans un post publié également sur les réseaux sociaux à la fin janvier, l’homme avait expliqué qu’il s’était fracturé plus de 30 os dans l’accident. Et d’ajouter qu’ils « vont se réparer » et « devenir plus forts ».