Ce que ça raconte

Thelma est une femme très occupée qui court à longueur de journée. Mais sa vie s’arrête quand Louis, son fils de douze ans, tombe dans le coma suite à un accident. Après plusieurs semaines à son chevet, Thelma décide de tenter une autre approche. Elle a en effet trouvé dans la chambre de son fils un carnet dans lequel il a listé ses rêves les plus fous. Thelma part donc faire un tour au bout du monde, avec l’espoir que le récit de ses aventures aidera Louis à revenir.

Ce qu'on en pense











C’est un grand classique du gentil film plein de bonnes intentions. Tout est joli, même l’hôpital, et on ne voit que le courage de cette mère prête à tout pour sauver son enfant. Ce n’est pas que ça manque de crédibilité mais on sent la volonté de montrer avant tout le positif. Du Japon à l’Écosse en passant par le Portugal et le sud de la France, on ne s’ennuie pas et on suit avec plaisir le voyage de la sympathique Thelma. Le chemin est convenu et tracé d’avance, bien sûr. Il ne faut pas s’attendre à de grandes surprises. Ni à des envolées en termes de mise en scène. La réalisatrice (Lisa Azuelos, à qui l’on doit LOL et Dalida) suivant les codes de la production prévue pour passer en prime time sur une grande chaîne télé.