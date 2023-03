Alexandra Lamy, mère courage dans "La chambre des merveilles" : "N’attendons pas un drame pour profiter des gens qu’on aime"

Alexandra Lamy, ce film raconte en fait l’histoire d’un combat.

Effectivement, c’est un combat pour la vie. J’ai trouvé que c’était une belle histoire, un hymne à la vie, un hymne à l’amour. J’ai aimé cette idée de liste de rêves qu’elle fait rentrer dans la chambre de son fils, cette aventure géographique et intérieure, cette redécouverte d’elle-même. On est ému mais c’est des larmes qui font du bien.

On voit notamment l’entraide qui se met en place dans le service de pédiatrie.

On voulait être les plus justes possible sur ce qu’il se passe dans les hôpitaux, montrer qu’il y a de la vie, de la famille, qu’il y a des rires aussi, que parfois ça peut être dur. Il y a une vraie entraide. C’est normal, il y a une autre famille qui se crée. Les infirmières deviennent des deuxièmes mamans parce que les parents ne peuvent pas être là tout le temps. C’est très difficile. Il y a quelques années, j’avais fait un documentaire (NDLR: Une vie de malade) où je suivais une famille et tout ce que ça chamboule, tout ce qu’il y a autour. Les proches trinquent aussi, il y a les frères et sœurs qu’il faut soutenir, le père, la mère. Forcément ça crée des liens dans l’hôpital.

C’est aussi un film sur la découverte de soi.

Elle tente un truc de dingue en partant au Japon, elle suit son instinct, ne dort pas pendant 48 heures. Elle le fait pour lui, ce n’est pas "moi je vais m’éclater et je laisse mon fils". Mais grâce à lui elle se découvre aussi, elle réalise qu’elle est passée à côté de certaines choses.

Ce film vous a fait grandir ?

Tous les films nous apportent quelque chose. Ce film apprend à penser à soi, cette liste de rêves est très chouette. Un rêve n’est pas forcément inaccessible, ça pousse à faire des projets dans la vie. Ce film nous dit aussi qu’il faut écouter un peu ses enfants parce qu’à cet âge-là on a parfois l’impression que ce sont des petits problèmes alors que pour eux c’est important. Il faut faire attention. Et puis n’attendons pas un drame pour profiter des gens qu’on aime et de la vie.

Si vous deviez réaliser un rêve ?

Voyager ! J’adore voyager, c’est super d’aller à la rencontre d’un nouveau territoire, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, d’odeurs, de saveurs. J’ai adoré le Japon, d’ailleurs. Il y a une sérénité, beaucoup de respect envers les autres, moins d’agressivité, c’est beaucoup plus doux.

Comédie dramatique de Lisa Azuelos. Avec Alexandra Lamy. Durée: 1 h 38. Sortie le 22/3.