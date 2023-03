Shazam! La rage des dieux [CRITIQUE] - Le gamin face aux déesses

Billy Batson a beau être capable de se transformer en super-héros en un "Shazam !", il n’en reste pas moins un ado de presque 18 ans. Il vit toujours dans sa famille d’accueil avec ses frères et sœurs d’adoption.

Mais l’ambiance n’est plus la même dans la fratrie de super-héros. Chacun vaque à ses occupations et Billy a peur d’être à nouveau abandonné. Heureusement, des déesses vengeresses ont décidé d’installer le royaume qui leur a été volé sur terre.

La petite bande va donc devoir à nouveau faire preuve d’esprit de cohésion pour chasser ces vilaines envahisseuses.

Ce qu’on en pense

Un film de héros en latex en chasse un autre. Après Marvel et son Ant-Man, c’est au tour de la concurrence, DC Comics de sortir la collection printemps.

Comme dans les autres films du genre, on a droit à de nouveaux méchants accompagnés de leur bestiaire. Leur but est toujours le même: détruire l’humanité. Le message non plus ne varie pas, il faut croire en soi et protéger sa famille.

Cela dit, c’est plus digeste que les derniers machins boursouflés d’effets spéciaux. C’est peut-être le dernier super-héros à être encore (un peu) humain. Ce nouveau volet perd en second degré mais reste moins formel que les Superman et autres sauveurs de l’univers. On pourrait presque le qualifier de rafraîchissant dans le paysage actuel.

Film d’action de David F. Sandberg. Avec Zachary Levi et Asher Angel. Durée: 2 h 10.