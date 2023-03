Film policier de Neil Jordan. Avec Liam Neeson, Diane Kruger et Jessica Lange. Durée : 1h50.

Los Angeles, 1939, le détective Marlowe reçoit la visite de Clare Cavendish, riche épouse qui aimerait savoir ce qu'est devenu son amant.

Un film noir qui rate le coche en oubliant de soigner son ambiance. Trop propre et inutilement sinueux.

2. Shazam ! - La rage des dieux

Film d'aventure fantastique de David F. Sandberg. Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Grace Fulton, Helen Mirren, Lucy Liu et Djimon Hounsou. Durée: 2h10.

Billy mène sa vie d'ado super-héros avec ses frères et sœurs d'adoption quand des déesses décident d'installer leur royaume sur terre.

On aurait aimé vous dire qu'avec de nouveaux méchants, un message positif sur le fait de croire en soi, des bagarres et un peu de second degré, ce nouveau-né de l'écurie DC Comics coche toutes les cases de la check-list du film de super-héros actuel et s'avère même rafraichissant. Par exemple. Mais on ne peut pas parce qu'un embargo sur les critiques a été imposé jusqu'à ce mercredi matin 9 h. Il faudra donc revenir à ce moment-là pour qu'on confirme cette prémonition. Ou pas.

3. Mon crime











Comédie de François Ozon. Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert et Dany Boon. Durée : 1h42.

Une jeune actrice sans le sou est accusée du meurtre d'un producteur libidineux. Innocente, elle plaide pourtant coupable, convaincue par sa meilleure amie, avocate, qu'il pourrait s'agir du... rôle de sa vie.

Au meilleur de sa forme, François Ozon réussit une comédie brillante, adaptée d'une vieille pièce de théâtre, aussi drôle qu'intelligente, et au propos féministe évident. Un petit bijou.

4. Ailleurs si j'y suis











Comédie de François Pirot. Avec Jérémie Renier, Suzanne Clément, Jean-Luc Bideau et Samir Guesmi. Durée : 1h43.

Soumis à la pression de son entourage, Mathieu décide de s’enfoncer dans la forêt en face de chez lui… et d’y rester. Une démarche qui va affecter tous ses proches…

Un film choral qui réussit de manière pertinente à remettre en question notre façon de vivre, mais qui tourne un peu rond, une fois le propos donné.

5. Interdit aux chiens et aux Italiens











Film d’animation d’Alain Ughetto. Avec la voix d’Ariane Ascaride. Durée : 1h10.

Début du XXe siècle, Nord de l'Italie: Luigi Ughetto franchit les Alpes pour débuter une nouvelle vie en France.

Le réalisateur Alain Ughetto raconte l'histoire de ses grands-parents dans un film d'animation en volume qui mêle le personnel et l'universel pour parler immigration, racisme et transmission. Brillant.

6. Les têtes givrées











Comédie de Stéphane Cazes. Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo et Mateo Salamone. Durée : 1h42.

Dans une école située au pied du Mont-Blanc, des élèves présentant des difficultés d’apprentissage se lancent, aidés par leur professeur, dans un combat pour protéger le glacier et l’empêcher de fondre…

Un film qui a pour but de conscientiser les jeunes au réchauffement climatique mais qui perd toute pertinence suite aux personnages grotesques et aux dialogues gênants.

