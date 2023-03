Jérémie Renier se planque dans les bois dans "Ailleurs si j’y suis": "Le monde nous montre qu’il faut ralentir"

Un film et un rôle qui tenaient tout particulièrement à cœur à Jérémie Renier: "Je trouvais intéressant cette volonté de ralentissement et de tout quitter. On s’imagine tous recommencer sa vie à zéro et repartir de rien. On pense aussi que le bonheur se trouve dans une forme de réussite sociale ou d’appartenance mais c’est important de prendre conscience qu’il peut exister autre part."

"Le téléphone est avant tout un outil"

Le film vient également titiller notre rapport à la technologie et plus particulièrement notre utilisation du téléphone portable. Un objet totalement dispensable pour l’acteur. "Je ne me considère pas comme une personne très connectée. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, je suis même assez frileux. Le téléphone est avant tout un outil et il faut que ça le reste. On a tendance à l’oublier car cet objet peut vite devenir un prolongement de nous-même, voire un nouveau membre de la famille. Personnellement, j’ai besoin d’une certaine sobriété et de me délaisser du matériel."

Un délaissement urgent selon lui, qui permettrait de revenir à l’essentiel: "Je pense que c’est une obligation de revenir aux choses essentielles. Par exemple, si l’on ouvre les yeux sur la transition écologique dans laquelle on se trouve, il y a une sorte d’urgence à arrêter ce consumérisme permanent, précise-t-il. Cette sobriété dont on a besoin peut amener à une forme d’introspection et à une prise de conscience de ce qui nous entoure, que ce soit les humains, les animaux ou les plantes. Mais aujourd’hui le monde nous montre qu’il faut ralentir."

Parler de sujets importants avec humour

Malgré son sujet dramatique, Ailleurs si j’y suis l’aborde comme un conte, avec beaucoup de dérision et de légèreté. Une manière différente d’interpeller qui touche le comédien. "François (NDLR: le réalisateur) voulait une pointe d’humour décalé et de la poésie. Ça fait partie de son cinéma, et moi c’est quelque chose qui me touche. On peut parler de sujets importants tout en ayant de l’humour et de la distance. C’est parfois même plus facilement compréhensible. Après il faut trouver le juste milieu, mais c’est pour ça qu’il y a de tout au cinéma, et c’est aussi pour ça que le cinéma existe."

"Ailleurs si j’y suis" – Comédie burlesque de François Pirot. Avec Jérémie Renier, Suzanne Clément, Jean-Luc Bideau et Samir Guesmi. En salle dès ce mercredi 15/03.