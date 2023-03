Début du XXe siècle, nord de l’Italie. Confronté à la misère, Luigi Ughetto traverse les Alpes et tente de se construire une nouvelle vie en France.

Ce qu’on en pense

Alain Ughetto, 72 ans, retrace ici le parcours de ses grands-parents immigrés en France. Et choisit de le faire par le biais de l’animation, et d’une technique en volume qui amène, paradoxalement, autant de distance que d’empathie à leur égard. Techniquement très créatif, ce long-métrage plutôt court (1 h 10) est construit comme un dialogue entre lui et sa grand-mère. Et trouve l’origine de son titre dans un panneau accroché, à l’époque dont il est question, à la devanture d’un établissement… belge. Une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et poussé le cinéaste à entreprendre ce devoir de mémoire très personnel et pourtant magnifiquement universel, où il est question de sujets finalement très actuels comme l’immigration, le racisme ou la transmission. Un très grand film d’animation, à voir à tous les âges, et de préférence en famille.

Film d’animation d’Alain Ughetto. Avec la voix d’Ariane Ascaride. Durée: 1 h 10.