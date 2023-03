Découvrez Nadia Tereszkiewicz, la nouvelle petite merveille du cinéma français

Une enfance en finnois

Si son nom sonne polonais, c’est en France et en Finlande que Nadia Terezkiewicz a grandi":" De 4 à 18 ans, j’ai fréquenté une école de danse italienne située… dans le sud de la France. Un cursus qui m’a beaucoup fait voyager seule: aux États-Unis, au Canada, en Russie. Mais en parallèle, je menais ma scolarité en Finlande, où je suivais aussi mes études de foi – je suis luthérienne. J’ai donc grandi ‘‘à la finlandaise’’ et dans ma famille, c’est le finnois qu’on parlait."

La danse: oui mais non

À 18 ans, Nadia Terezkiewicz intègre l’école du ballet du Canada. Mais ne s’y épanouit pas: "La danse a brisé ma confiance artistique. Je me sentais compressée et j’ai été d’échec en échec… tout en étant assez bonne pour que les gens m’incitent à continuer. Quand je suis arrivée à l’école, j’étais la plus nulle. Assez bonne que pour y être admise, mais la plus nulle. Alors, je me disais: ‘‘Est-ce que j’ai envie de rester de 7h à 22h dans un studio et de ne jamais pouvoir danser car je ne serai jamais à la hauteur ?’’ Or, j’avais envie de m’exprimer: je lisais la nuit tellement j’étais frustrée de ne pas pouvoir le faire. J’avais l’impression que j’allais gâcher ma vie, mais je n’avais encore jamais pensé au théâtre, encore moins au cinéma."

Presque prof de lettres

Elle quitte donc le Canada et s’inscrit à hypokhâgne, à Paris, où elle étudie les lettres. "En parallèle, j’ai été admise au Cours Florent. Je participais aussi à des tournages de film où il fallait danser. J’ai même tourné en Belgique, dans un château, avec Gaspard Ulliel et Mélanie Thierry, pour le film La danseuse. C’est comme ça que je payais mon loyer, à l’époque. Et je m’apprêtais à devenir prof de lettres quand j’ai rencontré le réalisateur Dennis Berry dans un café. Il m’a dit: ‘‘Tu seras actrice’’. Sans ça, je ne me serais jamais lancée: j’étais jeune, j’avais peu confiance en moi, je devais gagner ma vie et comme j’étais bonne dans les études… Devenir actrice, c’est aléatoire. Qui peut dire ‘‘Je vais foncer et ça va marcher’’ ?. Dennis, lui, avait vu ça en moi. C’est pour ça que je lui ai dédié mon césar. C’était d’autant plus émouvant qu’il est mort pendant le tournage des Amandiers. Il m’a donné cette envie de cinéma. Il a compris avant moi que c’était un mode d’expression qui me convenait, qui mélange tout ce que j’aime: mon amour du théâtre, des mots, des corps, des rencontres, le plaisir de raconter des histoires, de voyager dans le temps et dans l’espace, d’avoir plein de vies en une. Grâce à lui, j’ai l’impression de vivre plus intensément: je n’ai jamais été aussi épanouie."

Et maintenant, la comédie

Oubliez Les Amandiers: avec Mon crime, Nadia change de registre et réussit sa transition vers la comédie. "Ça m’a fait du bien parce que d’habitude, on m’appelle toujours… pour jouer des folles (elle rit)! C’était aussi un beau défi, mais j’en suis heureuse car Fabrice Luchini (NDLR: un de ses partenaires dans le film) m’a dit, outre le fait que je dois mieux articuler (elle sourit), que j’ai un don pour la comédie."

Des choses à dire

Son césar offre à la jeune actrice, dont le duo avec Rebecca Marder, autre valeur montante du cinéma hexagonale, fonctionne à merveille dans Mon crime, le "droit de choisir" ses rôles. Et la chose lui importe. "Je l’ai toujours fait. Plus jeune, on me proposait souvent des rôles de petite nana blonde qui ne faisaient pas sens. Le film de François, au contraire, se veut très féministe sans avoir l’air d’y toucher, interroge les rapports de domination entre hommes et femmes. C’est important pour moi de m’engager à travers mes choix: j’ai modestement le sentiment qu’ils peuvent contribuer à changer l’image de la femme. Alors, oui, ce n’est ‘‘que’’ du cinéma, mais le cinéma possède un poids et un langage qu’il ne faut pas négliger."

"Mon crime", comédie de François Ozon. Avec Nadia Terezkiewicz et Rebecca Marder. Durée: 1 h 42. Sortie le 15/3.