Ailleurs si j’y suis [CRITIQUE] - Tout quitter pour vivre en forêt

Mathieu mène une vie rangée avec sa femme et sa fille. Mais à cause de la pression de son entourage familial et professionnel, il décide, sur un coup de tête, de s’enfoncer dans la forêt en face de chez lui… et d’y rester. Une étonnante démarche qui va affecter et inquiéter tous ses proches…

Ce qu’on en pense

Cette coproduction belge réalisée par François Pirot (le scénariste de plusieurs films de Joachim Lafosse) et mettant en scène le comédien Jérémie Renier dans un rôle surprenant, aborde avec dérision notre rapport à la société.

À travers le personnage de Mathieu, et également à travers tout son entourage, ce film choral réussit de manière pertinente à remettre en question notre façon de vivre, avec un retour à l’essentiel. Une belle réflexion, importante aujourd’hui, à l’heure d’une technologie et d’un consumérisme omniprésents.

Néanmoins, une fois le propos donné, et après avoir présenté tous les maux des protagonistes, ce conte tourne un peu en rond, perdant en puissance, sans jamais réellement parvenir à nous secouer. On reste donc mitigé.

La scène qui touche

Lorsqu’on découvre, comme sa femme, que Mathieu vit désormais dans la forêt, on assiste à un moment absurde assez réjouissant.

Comédie de François Pirot. Avec Jérémie Renier, Suzanne Clément, Jean-Luc Bideau et Samir Guesmi. Durée: 1 h 43.