Oscars: le sacre pour Spielberg ou une razzia d’un outsider ?

1. Un record pour John Williams À 91 ans, John Williams qui a signé les plus belles bandes originales du cinéma, de Star Wars à Jurasic Park en passant par Indiana Jones ou la saga Harry Potter est en lice pour un 6e oscar pour The Fabelmans, de son compère de toujours Steven Spielberg. S’il venait à l’emporter, il entrerait dans le livre des records comme le plus vieux récipiendaire d’une récompense toutes catégories confondues, devant le scénariste James Ivory (89 ans). Avec 53 nominations, John Williams est déjà l’artiste vivant le plus nommé aux oscars.

2. La razzia de l’outsider ? Avec ses 11 nominations, Everything, Everywhere All at Once pourrait bien faire sauter la banque. Petite production indépendante (actuellement disponible sur Amazon Prime Video), le film n’en finit pas de décrocher des prix (aux Baftas, aux Golden Globes, aux SAG Awards…). Tant et si bien qu’il pourrait voler la vedette ce dimanche, notamment grâce à son casting. Michelle Yeoh (meilleure actrice), Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu (meilleures actrices dans un second rôle) et Ke Huy Quan (meilleur acteur dans un second rôle) pourraient faire vaciller les favoris.

3. La revanche pour Brendan Fraser ?Nommé pour son incroyable interprétation d’un prof de littérature obèse dans The Whale, Brendan Fraser parviendra-t-il à déloger le grand favori, Austin Butler qui incarne un Elvis plus que parfait dans le biopic de Baz Lurhman ? On sait Hollywood friand des transformations physiques des acteurs. Ce fut le cas pour Charlize Theron dans Monster, Nicole Kidman pour The Hours ou encore Joaquin Phoenix pour Joker. Les oscars tiennent là deux sérieux candidats.

4. Le sacre pour Steven Spielberg ? Avec The Fabelmans, Steven Spielberg pourrait décrocher un troisième oscar du meilleur réalisateur (après Il faut sauver le soldat Ryan en 1999 et La liste de Schindler en 1994). Une façon de récompenser le chouchou de Hollywood dont le film inspiré de sa vie a été boudé du public à sa sortie aux États-Unis.

5. Lukas Dhont pour l’honneurEnfin, nos regards se porteront évidemment sur Lukas Dhont, dont le film Close est nommé dans la catégorie meilleur film étranger. Loin d’être favori face notamment à À l’ouest rien de nouveau, le Belge a tout de même une belle carte à jouer.

Cette année, les téléspectateurs belges pourront voir les oscars en direct sur Pickx + à partir de 23.50.