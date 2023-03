Love International Film Festival 2023: Mons a retrouvé l'amour

Forte de ce succès, et avec l'ambition de (re)conquérir de nouveaux publics, la même équipe repart au front dès ce vendredi, avec une 38e édition qui s'étirera jusqu'au 18 mars et qui marquera autrement les esprits. En effet, le rendez-vous montois renouera très officiellement, en 2023, avec la thématique qui a longtemps fait son succès: l'amour. "Et nous avons vu récemment, par exemple lors de la dernière coupe du monde de football, que l'amour peut être un sujet clivant", sourit Maxime Dieu, son directeur.

Il s'agit, mine de rien, d'un fameux événement quand on sait dans quelles circonstances le festival avait été contraint d'abandonner le vocable amoureux qui avait fait sa réputation depuis sa création, par un certain Elio Di Rupo, en 1984 - un scandale impliquant l'ex-directeur André Ceuterick qui avait conduit à l'annulation pure et simple de l'édition 2018. "C'est du passé", insiste aujourd'hui un Maxime Dieu peu désireux de revenir sur ce sordide épisode mais qui concède toutefois qu'il avait "laissé une cicatrice sur le nom du festival".

C'est la raison pour laquelle l'équipe qui avait choisi de reprendre le flambeau dès 2019 l'avait fait sous "bannière neutre", c'est-à-dire sans référence ostentatoire à l'amour, et avec la seule ambition de "rebâtir quelque chose d'autre". Quatre ans plus tard, il est donc temps de revenir à son ADN. Oubliez toutefois l'antique Festival International du Film d'Amour (FIFA), et l'éphémère Festival International du Film de Mons, puisque voici venue l'ère du Love International Film Festival. Lequel accueillera, pour cette édition du (re)renouveau, Michel Blanc, Laurent Wandel ou encore Andrea Bescond sur ses deux implantations: Imagix, sur le site des Grands Prés, et le Plaza, à deux pas de la Grand-Place.

"Love" a donc officiellement remplacé "Amour", mais dans l'esprit, l'idée est la même: célébrer le plus noble des sentiments. "Utiliser le mot anglais nous donne juste une dimension plus internationale, et va nous aider dans notre communication", assure Maxime Dieu avec ambition.

"Tout ça, estime cependant ce dernier, ne tient pas qu'à un seul mot. D'ailleurs, et même si nous ne nous y référions plus, l'amour était toujours au coeur de notre programmation ces dernières années. Alors, oui, nous avons retrouvé une identité quelque part historique, mais notre festival, ce sont aussi des invités, des rencontres, des débats et des prix (NDLR: 7 € la séance, 35 € pour dix films) parmi les plus bas du marché". Et une réflexion constante sur les attentes du public: "Désormais, projeter des films ne suffit plus, il faut marquer le coup pour attirer des spectateurs, surtout s'ils sont jeunes", conclut Maxime Dieu.

