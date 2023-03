Romance dramatique de Sam Mendes. Avec Olivia Colman, Colin Firth et Toby Jones. Durée : 1 h 59.

Ce que ça raconte

Entre les murs du cinéma “Empire” sur la côte britannique, quelque part dans les années 80, Hilary et Stephen, deux êtres que presque tout oppose, s’apportent mutuellement un peu de lumière.

Ce qu’on en pense

Récit jalonné de souvenirs d’enfance, Empire of Light de Sam Mendes (1917, Skyfall) est un vibrant hommage au septième art, porté par une Olivia Colman inoubliable.

2. The Whale











Drame de Darren Aronofsky. Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau et Ty Simpkins. Durée : 1 h 57.

Ce que ça raconte

Charlie, atteint d’obésité morbide, veut se racheter auprès de sa fille avant de passer l’arme à gauche.

Ce qu’on en pense

Une histoire de rédemption qui tire beaucoup sur le côté mystique mais dont le personnage principal est brillamment campé.

3. La syndicaliste











Thriller dramatique de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs et François-Xavier Demaison. Durée : 2 h 02.

Ce que ça raconte

Agressée chez elle alors qu’elle travaillait sur un dossier sensible, Maureen Kearney est soupçonnée d’avoir tout manigancé.

Ce qu’on en pense

L’histoire, vraie, de cette syndicaliste qu’on ne croit pas fait froid dans le dos et offre un aperçu assez éloquent de ce que peuvent vivre certaines victimes.

4. L’envol











Romance dramatique de Pietro Marcello. Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel, Noémie Lvovsky et Yolande Moreau. Durée : 1 h 40.

Ce que ça raconte

Élevée par son père, ancien soldat de la Première Guerre mondiale, Juliette est persuadée qu’un jour des voiles écarlates l’emporteront loin de son village.

Ce qu’on en pense

Un conte charmant, mais un peu trop romanesque, qui parle en filigrane d’émancipation féminine.

5. Et l’amour dans tout ça ?











Comédie romantique de Shekhar Kapur. Avec Lily James, Shazad Latif et Shabana Azmi. Durée : 1 h 49.

Ce que ça raconte

Une documentariste part au Pakistan pour suivre le mariage arrangé de son meilleur ami et se demande si, elle aussi, ne devrait pas avoir recours à cette pratique pour trouver le grand amour.

Ce qu’on en pense

Une énième comédie romantique qui coche beaucoup de cases du genre mais qui apporte néanmoins une certaine fraîcheur grâce à sa pluie d’ondes positives.

6. Scream VI











Film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Avec Melissa Barrera, Courteney Cox et Jenna Ortega. Durée : 2 h 02.

Ce que ça raconte

Le tueur Ghostface revient cette fois-ci terroriser la ville de New-York et reste déterminé à éliminer tout individu se mettant au travers de son chemin…

Ce qu’on en pense

Les amateurs de la franchise vont-ils encore se régaler (et se couvrir les yeux d’hémoglobine) ? On aimerait vous le dire, mais on ne peut pas avant 21 heures, ordre du distributeur. Aye, aye, chef !

7. 65 – La Terre d’avant

Science-fiction de Scott Beck&Bryan Woods. Avec Adam Driver, Ariana Greenblatt et Chloe Coleman. Durée : 1 h 33.

Ce que ça raconte

Deux pilotes lancés dans un voyage spatial et avec pour but de dénicher un nouveau coin de verdure pour l’humanité se crashent… sur la Terre, mais il y a 65 millions d’années. Autant dire que ça grouille de bestioles pas cools.

Ce qu’on en pense

On était impatient de découvrir ce qui était (et reste ?) “le” film de science-fiction le plus attendu du moment, avec Adam Driver en vedette américaine. Malheureusement, le distributeur (Sony) n’a pas organisé de projection pour la presse, en raison d’une bien mystérieuse “impossibilité matérielle”. Généralement, ce genre de justification (à laquelle on est libre de croire ou non) n’est pas très bon signe quant à la qualité de l’œuvre concernée… et permet au distributeur, précisément, de gagner une semaine d’exploitation dans un paysage libre de toute critique un peu influente. On se gardera bien de déjà tirer la moindre conclusion. Mais comptez sur nous pour vous revenir avec un avis bien tranché dès que nous en aurons la “possibilité matérielle”.