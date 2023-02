Alice, c’est un peu la Rémy Bricka de Kerguen: institutrice de la seule classe du petit village breton, elle en est aussi la maire, donc un peu la confidente de ses désormais rares habitants.

Une petite communauté qui entend se mobiliser pour retrouver un boulanger. Et doit composer avec les sautes d’humeur d‘Émile, un sexagénaire illettré qui, pour remédier à cet encombrant handicap, entend bien retourner à l’école. Donc dans la classe d’Alice. Quand on vous disait qu’elle cumulait, la pauvre…

Ce qu’on en pense

Mélanie Auffret est Bretonne, et ça se voit: avec son deuxième film comme à l’occasion du premier, sorti en 2018 ( Roxane), elle installe l’action dans sa région d’origine. Et nous offre une comédie pétillante, au cœur de laquelle le duo formé par Julia Piaton (la fille de Charlotte de Turckheim) et Michel Blanc fait merveille.

En jouant la carte de l’humour bien davantage que celle du pathos (les consultations de la jeune maire sont un régal), et en développant une galerie de personnages truculents à souhait, la réalisatrice vient nous parler de l’isolement du milieu rural, dédaigné par la jeunesse et exsangue de tout tissu économique digne de ce nom. Une comédie qui fait du bien, et donne envie, plus que jamais, de véritablement vivre ensemble.

Comédie de Mélanie Auffret. Avec Michel Blanc, Julia Piaton et Lionel Abelanski. Durée: 1 h 30.