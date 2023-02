La cérémonie des Césars interrompue par une activiste écologiste (vidéo)

Vêtue d'un T-Shirt "We have 761 days left" (il nous reste 761 jours, un message militant rappelant l’urgence climatique), elle a fait irruption sur scène à l'Olympia, avant que Canal + ne coupe complètement la caméra et ne lance la publicité.

"Cet événement marque la reprise d’action pour la campagne de résistance civile", a fait savoir le groupe Dernière Rénovation sur Twitter, revendiquant l'action.

Un compte à rebours qui correspond à la date du 1er décembre 2024. Une date à partir de laquelle, il ne sera plus possible “d’agir pour déterminer le futur de l’humanité” selon ces défenseurs de l’environnement.