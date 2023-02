The Fabelmans [CRITIQUE] - Dans la tête de l’enfant Spielberg

De E.T. l’extraterrestre en passant par Indiana Jones, Jurassic Park et Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg a mis en scène certains des films les plus emblématiques de ces quarante dernières années. S’il change souvent de style, le réalisateur américain imprime systématiquement sa patte, une touche universelle, une forme de bienveillance.