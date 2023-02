Les choses simples [CRITIQUE] - D’amour et d’eau fraîche

Vincent est un entrepreneur à succès fort médiatisé, une sorte d’Elon Musk à la française. Quand, au cœur des Alpes françaises, sa petite voiture de sport tombe en panne, il est aidé par Pierre, un homme bourru qui vit très à l’écart de la ville et sans électricité.

Vincent est séduit par la nature généreuse et le calme qui recouvrent la maison de Pierre et demande pour s’installer quelques jours chez lui. Ce n’est pas une "vraie" rencontre, le spectateur s’en rendra compte plus tard, mais plutôt un choc de personnalités, de certitudes et de contradictions qui se joue ici.

Ce qu’on en pense

Scénariste et réalisateur, Éric Besnard livre son dixième film. Une œuvre à l’allure volontairement simple, mêlant chronique d’une amitié insolite naissante et philosophie, tout en gardant une touche contemplative que l’on retrouvait déjà dans les précédents longs-métrages du réalisateur français de 58 ans, à l’instar de son Goût des merveilles,…

Comme s’il avait besoin de suspendre le temps, il fait de son film un cocon temporel qui, à l’instar de son personnage, veut se vivre à l’écart du monde moderne. Une accalmie qui pourra satisfaire les moins exigeants.

Comédie d’Éric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain. Durée: 1 h 35.