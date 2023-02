De la cocaïne balancée par un trafiquant avant le crash de son avion atterrit dans un parc national dans le nord de la Géorgie. Les propriétaires accourent donc pour récupérer la marchandise. Mais ils se font devancer par… un ours qui s’en est déjà mis plein les narines.

Ce qu’on en pense

Un ours cocaïnomane, les scénaristes ne savent plus quoi inventer ! Et pourtant, ils ont eu un petit coup de pouce ici puisqu’il s’agit d’une histoire inspirée d’un fait-divers. En 1985, un ours a effectivement avalé de la coke parachutée, avant de mourir d’overdose.

Le film n’aurait évidemment pas été très marrant si les scénaristes s’en étaient tenus à la réalité. Après avoir ingéré la poudre blanche, notre ours devient au contraire complètement cinglé, massacrant tout ce qui se trouve à portée de ses grosses pattes. Des dealers, en l’occurrence, mais aussi deux enfants, des délinquants et des rangers. Tout ce beau monde se débat donc pendant une heure et demie face à ce monstre assoiffé de coke. Et il est balèze l’animal.

C’est sanglant à souhait, gore et décalé, cette histoire. Un bon petit film de série B qui divertit sans solliciter le cerveau.

Film d’action d’Elizabeth Banks. Avec Keri Russell et O’Shea Jackson. Durée: 1 h 35.