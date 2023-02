Scotchée à l’écran de son ordinateur, June dit au revoir du bout des lèvres à sa mère, qui part en vacances en Colombie avec son nouveau compagnon. Dans sa tête, elle exulte. Car l’adolescente compte bien profiter à fond de ces instants sans son envahissante maman sur le dos.

Ces quelques jours de répit se passent d’ailleurs sans encombre jusqu’au moment où June va rechercher les vacanciers à l’aéroport. Nulle trace de sa mère dans le hall des arrivées. Elle est impossible à joindre et semble ne pas s’être connectée récemment. June signale donc sa disparition. Mais la bureaucratie traîne, poussant June à enquêter de son côté en se servant de tout l’arsenal technologique dont dispose une ado de 2023.

Ce qu’on en pense

On ne peut pas nier l’originalité de ce film concept qui se passe entièrement sous l’œil du téléphone ou de l’ordi de l’adolescente. On suit donc l’enquête de June à travers ses appels FaceTime, ses recherches sur Google Maps et autres applications servant à "fliquer" les gens.

C’est sympa et il faut reconnaître qu’on se laisse prendre au jeu. Les rebondissements s’enchaînent et c’est plutôt ludique comme bazar. Cela dit, ces images capturées d’un smartphone n’ont pas grand intérêt sur grand écran. À la longue, ça devient quelque peu lassant de ne voir que des images fixes et des conversations WhatsApp.

Thriller de Will Merrick. Avec Storm Reid et Nia Long. Durée: 1 h 51.