Mais de quelle maladie souffre exactement Bruce Willis ?

L’année dernière, on apprenait que l’acteur Bruce Willis était contraint d’arrêter sa carrière, à cause d’un problème d’aphasie. Mais depuis, ce trouble du langage a évolué, et pas dans le bon sens. Sa famille révélait en effet ce jeudi que l’acteur souffre d’une forme de démence incurable. “Nous avons un diagnostic plus précis : Bruce est atteint de dégénérescence fronto-temporale”, ont expliqué ses proches dans un communiqué. Il apparaît donc que ce problème d’aphasie n’est qu’un des symptômes de cette maladie qui le ronge.